Враг запускал крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС. Цели направлялись в сторону Винницкой и Житомирской областей, - Воздушные силы

Утром 13 января враг запустил по Украине ракеты. Зафиксированы также пуски "Кинжалов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

По данным ВС, зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС (с Каспия).

"Произведены пуски ракет типа Х-101/555/55 с 6Ту-95МС. Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 06.00 - 07.00", - уточнили ВС.

Также сообщалось о пуске ракеты "Кинжал" в направлении Днепра.

"Киев находитесь в укрытиях! Крылатые ракеты через Жашков двигаются в вашу сторону", - информировали Воздушные силы.

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"Несколько крылатых ракет направляются в сторону Винницкой и Житомирской областей!", - говорится в сообщении.