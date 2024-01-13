Скоростные ракеты на Черниговщину и Житомирщину, есть угроза для Львовщины, - Воздушные силы

Враг запустил скоростные ракеты в направлении Черниговской и Житомирской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Скоростные ракеты в Черниговской и Житомирской областях!" - говорится в сообщении.

"Кинжалы" с Севера!", - впоследствии добавили в ВС.

"Крылатая ракета в направлении Львовщины!", - добавляют в Воздушных силах.

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"Крылатая ракета приближается к Львову с восточного направления!", - информируют ВС в 7.46.

"Еще несколько крылатых ракет с севера!", - говорится в сообщении в 7:48.