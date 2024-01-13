На Полтавщине работала ПВО, во двор частного дома упала неразорвавшаяся вражеская ракета
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Утром россияне совершили ракетные обстрелы Украины. Враг атаковал, в частности, Полтавщину.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в области работала ПВО.
"Во двор одного из частных домов в Кременчугском районе упала неразорвавшаяся ракета. К счастью, пострадавших нет. Повреждено хозяйственное сооружение. На месте работают профильные специалисты", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, утром враг запустил крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС. Сейчас объявлен отбой опасности.