На Черниговщине работала ПВО, есть повреждения в результате вражеской атаки
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Утром 13 января во время ракетной атаки врага на Черниговщине работала ПВО.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
"Все слышали ПВО. Есть повреждения. Пока не разглашаем мест. Все службы работают. Предварительно без пострадавших", - отметил он.
Как сообщалось, утром враг запустил крилатые ракеты с самолетов Ту-95МС. Сейчас объявлено отбой опасности.
Также Цензор.НЕТ информировал, что на Полтавщине работала ПВО, во двор частного дома упала вражеская ракета, которая не разорвалась.