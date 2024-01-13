На Черниговщине работала ПВО, есть повреждения в результате вражеской атаки

Утром 13 января во время ракетной атаки врага на Черниговщине работала ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

"Все слышали ПВО. Есть повреждения. Пока не разглашаем мест. Все службы работают. Предварительно без пострадавших", - отметил он.

Как сообщалось, утром враг запустил крилатые ракеты с самолетов Ту-95МС. Сейчас объявлено отбой опасности.

Также Цензор.НЕТ информировал, что на Полтавщине работала ПВО, во двор частного дома упала вражеская ракета, которая не разорвалась.

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