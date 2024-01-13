Враг обстрелял Херсон, поврежден водопровод

В ночь на 13 января враг обстрелял Херсон.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск в Корабельном районе Херсона был поврежден водопровод в одном из многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что аварийной службой была временно перекрыта подача воды, чтобы предотвратить затопление квартир.

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