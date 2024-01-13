За ночь оккупанты дважды атаковали из артиллерии Никопольщину

В течение ночи российские оккупанты обстреливали из артиллерии Никополь и Красногригорьевскую громаду в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Агрессор дважды направил артиллерию на Никопольщину. Выпустил более полудесятка снарядов.

Обстрелы пришлись на районный центр и Красногригорьевскую громаду. Люди невредимы", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что вся информация об утренней атаке РФ будет сообщена позже.

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