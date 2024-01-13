На Хмельнитчине работала ПВО, есть сбивание. Население и критическая инфраструктура не пострадали

Сегодня утром, во время отражения воздушной атаки противника, на Хмельнитчине работали силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОВА,

Как отмечается, есть сбивание воздушной цели в пределах Хмельницкой области.

По имеющейся информации, объекты критической инфраструктуры и гражданское население не пострадали.

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Как сообщалось, утром враг запустил крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. Сейчас объявлено отбой опасности.

Также Цензор.НЕТ информировал, что на Полтавщине работала ПВО, во двор частного дома упала вражеская ракета, которая не разорвалась.

По информации ОВА, есть повреждения в результате вражеской атаки на Черниговщине.