На Хмельнитчине работала ПВО, есть сбивание. Население и критическая инфраструктура не пострадали
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Сегодня утром, во время отражения воздушной атаки противника, на Хмельнитчине работали силы ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОВА,
Как отмечается, есть сбивание воздушной цели в пределах Хмельницкой области.
По имеющейся информации, объекты критической инфраструктуры и гражданское население не пострадали.
Как сообщалось, утром враг запустил крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. Сейчас объявлено отбой опасности.
Также Цензор.НЕТ информировал, что на Полтавщине работала ПВО, во двор частного дома упала вражеская ракета, которая не разорвалась.
По информации ОВА, есть повреждения в результате вражеской атаки на Черниговщине.