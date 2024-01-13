Россияне из РСЗО, артиллерии и БПЛА атаковали 19 населенных пунктов Запорожской области, зафиксировано 129 ударов

Враг бил по 19 населенным пунктам Запорожской области, зафиксировано 129 ударов.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты обстреляли из РСЗО Орехов, а также совершили 39 БПЛА-атак по Гуляйполю, Червоному, Чаривному, Работино, Левадному, Полтавке, Новодаровке, Гуляйпольскому и Степовому.

По территории Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки, Новоивановки, Щербаков, Орехова, Работино, Каменского, Плавней, Пятихаток и других прифронтовых городов и сел пришлось 89 артударов", - говорится в сообщении.

Кроме того, поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов. Без пострадавших.

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