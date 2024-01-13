Россияне из РСЗО, артиллерии и БПЛА атаковали 19 населенных пунктов Запорожской области, зафиксировано 129 ударов
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Враг бил по 19 населенным пунктам Запорожской области, зафиксировано 129 ударов.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты обстреляли из РСЗО Орехов, а также совершили 39 БПЛА-атак по Гуляйполю, Червоному, Чаривному, Работино, Левадному, Полтавке, Новодаровке, Гуляйпольскому и Степовому.
По территории Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки, Новоивановки, Щербаков, Орехова, Работино, Каменского, Плавней, Пятихаток и других прифронтовых городов и сел пришлось 89 артударов", - говорится в сообщении.
Кроме того, поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов. Без пострадавших.