Хакеры взломали почту помощника вице-спикера Госдумы РФ Бабкова: В администрации президента Сербии Вучича работает "российский инсайдер" Матанович, - InformNapalm

Украинские хакеры "Кибер Сопротивление" получили доступ к почте помощника вице-спикера российской Госдумы Александра Бабакова, на которой есть переписка с "советником" президента Сербии Вучича.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет InformNapalm.

В сообществе напомнили, что Евгений Зобнин является помощником вице-спикера российской Госдумы Александр Бабакова. В частности, он помогает ему избегать уплаты налогов или сопровождает во время заграничных визитов.





Активисты "Кибер Сопротивления" получили доступ к почте Зобнина, на которой много писем от Драгутина Матановича.

"В сербских медиа он чаще всего фигурирует как советник президента Сербии Александра Вучича. При этом в списке советников на сайте главы Сербии Матановича нет. Это не мешает ему и самому использовать атрибут советника Вучича, раздавая комментарии о тех или иных текущих событиях, в том числе в российских медиа. Вполне официальная должность Матановича — член Совета директоров компании NIS (Naftna Industrija Srbije), где он с 2019-го возглавляет комиссию по назначениям", - отметили в InformNapalm.

Хакеры получили доступ к письмам Матановича, которые тот присылал Зобнину с середины 2014 года и вплоть до середины 2023-го. Часть этих писем – чисто скопированные сообщения прессы с заявлениями сербских властей о тех или иных событиях, затрагивающих интересы РФ.

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"В середине 2022-го ключевой темой российско-сербских отношений был новый контракт на поставку газа. Срок действия предварительного договора, заключенного на 10 лет, истек. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич готовит письмо в адрес главы Газпрома Алексея Миллера о назначении переговорной группы, которую возглавит глава Администрации президента Сербии Ивица Коич. Но прежде чем это письмо будет отправлено официальными каналами, 14 апреля, буквально в день заседания правительства Сербии, когда было принято официальное решение о переговорной группе, проект письма оказывается на почте Евгения Зобнина. Советник президента европейского государства присылает проект письма за подписью премьер-министра этого государства в почтовый адрес помощника депутата из России, еще и с предписанием показать некоему "АМ", чтобы тот "дополнил и скорректировал" текст", - отметили в сообществе.

"АМ" - это Александр Бабаков, чьи имя и отчество на русском - "Александр Михайлович". Матанович часто применяет подобные сокращения в переписке. Прошло чуть больше месяца, и сербский лидер Вучич провел переговоры с диктатором Путиным 29 мая 2022 года. По ее итогам, Россия продолжает поставки газа в Сербию. Но в Кремле заранее знали, на чем во время разговора с Путиным будет настаивать глава Сербии. Ведь Матанович полностью слил переговорную позицию собственного президента в письме "АМ" еще 24 мая.

В письме Матанович рассказывал, что АВ (так он обозначает Вучича) на переговорах с ВВП (Путиным) будет настаивать на применении "молдавской формулы" ценообразования на газ для своей страны (70% зависит от цены нефти и 30% от рыночной стоимости газа). А еще будет настаивать на фиксированных объемах.

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Кое-где Матанович пишет в письмах и о бизнес-проектах, в которых заинтересована Россия. Но и там Матанович выступает российским инсайдером в администрации сербского президента, добавили в InformNapalm.

На почте Зобнина также переписка с Александром Воробьевым, который пишет ему из нескольких e-mail. Один из них - [email protected]. Расширение @ininins.com ведет на сайт "Института исследования вопросов международной интеграции", на своем сайте институт не скрывает, что занимается лоббистской деятельностью, помогая тем, кто планирует "расширить бизнес" в определенной стране.

"Если читать переписку Воробьева и Зобнина, то оказывается, что за любым "бизнесом" стоит исключительно интерес Кремля. А под лоббистской деятельностью подразумевается скупка экспертов, журналистов и политиков определенной страны для изменения общественного мнения в ней в угоду российским интересам" , – отметили в InformNapalm.

В частности, в одном из писем фигурирует документ, содержащий детальный план медиа-кампании в ЕС для продвижения российского трубопроводного газа.

"В плане приведен типичный перечень аргументов Кремля в ходе дискуссий по газовым вопросам: запугивания, манипуляции вопросом транзита через Украину, угрозы дефицитом. Вот только озвучивать эти тезисы должны не российские должностные лица, а российские агенты влияния в ЕС. Среди них "депутат Европарламента, депутат парламента одной из европейских стран, эксперт рынка, профильный журналист". Также предполагается участие "представителей исполнительной власти" уровня министров или заместителей министра энергетики", - говорится в сообщении.

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