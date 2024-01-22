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Беларусь планирует развивать свой бизнес на оккупированных территориях Украины, - Центр нацсопротивления

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Беларусь планирует развивать свой бизнес на оккупированных территориях Украины, - Центр нацсопротивления
Беларусь продолжает враждебную политику по отношению к Украине и готовится интегрировать свой бизнес на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"С 1 июля Беларусь планирует открыть консульство в Ростове, которое будет фактически обслуживать жителей ВОТ и помогать белорусскому бизнесу налаживать связи с захваченными Россией регионами.

Таким образом, соседнее государство в очередной раз фактически поддержало оккупацию суверенной страны и нарушило международное право", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Alex Bylim acfe5d4d
    шо з ********** взяти? тіки шо розїбати їм промисловість в помсту за напад було б добре
  • Полтава и Харьков
    А посли працюють? Нехай і вирішують
  • Evgeny N
    У Білорусі є бізнес?
    БєлАЗи збирать будуть чи бульбу вирощувати?

    А, пам'ятаю! Криветки будуть розводити!
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