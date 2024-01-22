Беларусь планирует развивать свой бизнес на оккупированных территориях Украины, - Центр нацсопротивления
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Беларусь продолжает враждебную политику по отношению к Украине и готовится интегрировать свой бизнес на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"С 1 июля Беларусь планирует открыть консульство в Ростове, которое будет фактически обслуживать жителей ВОТ и помогать белорусскому бизнесу налаживать связи с захваченными Россией регионами.
Таким образом, соседнее государство в очередной раз фактически поддержало оккупацию суверенной страны и нарушило международное право", - говорится в сообщении.