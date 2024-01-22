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В Нацполиции зарегистрировано четыре производства относительно тайной съемки и прослушивания команды Bihus.Info, - Выгивский

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В Нацполиции зарегистрировано четыре производства относительно тайной съемки и прослушивания команды Bihus.Info, - Выгивский
В Нацполицию обратились сотрудники проекта Bihus.Info из-за тайной видеосъемки и прослушивания, зарегистрировано четыре производства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в Медиацентре Україна-Укрінформ сообщил глава Национальной полиции Иван Выгивский.

"Одно производство - у Службы безопасности. Второе производство - даже не одно, а обратилось к нам 4 представителя от Bihus, мы зарегистрировали 4 производства по статье 182 - нарушение неприкосновенности частной жизни. Фактически, они внесены на выходных, в пятницу-субботу", – отметил он.

По словам главы Нацполиции, запланирован ряд следственных действий. Для этого полиция скоординирует свои действия с СБУ, которая уже приняла определенные меры в этом расследовании.

Выгивский также добавил, что по делу о препятствовании работе журналиста-расследователя Юрия Николова установлены 4 непосредственных участника, сейчас проводятся следственные действия, осматриваются телефоны.

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Напомним, 16 января в сети появилось видео, на котором сотрудники Bihus.Info якобы употребляют наркотики на новогоднем корпоративе. Основатель проекта Денис Бигус отметил, что на видео – часть команды, а именно операторы. Журналисты, по его словам, наркотики не употребляли.

"Команда осознает всю жесть ситуации. Конечно, прослушивание и наблюдение были незаконными, а цели записывающих - понятны. Но это не оправдание тому, что мы увидели на видео — а именно, употреблению запрещенных веществ несколькими нашими коллегами", - отметили в команде.

Впоследствии Бигус заявил, что за членами команды Bihus.Info следили около года. А новогодний корпоратив стал частью операции силовиков.

СБУ приступила к производству по факту незаконного прослушивания и видеосъемки. А также  изъяла диски с записями камер.

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Топ комментарии

  • Полина Золотая ab24ae81
    А Вигівський не хоче розказати суспільству про розслідування нападу на Тараса Чорновола? Скільки осіб затримано,скільки експертиз замовлено, та чи ведеться слідство взагалі?
  • KLp0
    Ой *****, ОНИ не знали кто слушал журналиство, ага. а сины прокуроров, генералов на передку!!
  • Evgeny N
    На скільки мені відомо, єдина державна структура, що має право прослуховувати - це СБУ. Чи то стосується тільки телефонних розмов? 🤔
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