Директор ГБР Сухачев о деле Гринкевичей: Минобороны признало себя потерпевшей стороной

В уголовном производстве по закупке некачественной одежды для военных сообщено о подозрении пяти лицам, причастным к подписанию контрактов.

Об этом сообщил сегодня на брифинге директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это бизнесмены (Гринкевичи. - Ред.). Следствие только на начальной стадии, поэтому будем изучать всю цепочку", - сказал он.

Директор ГБР отметил, что следствие имеет полную коммуникацию с Министерством обороны и министром по этому делу.

"Министерство обороны уже признало себя потерпевшей стороной в этом уголовном производстве. Что касается привлечения к ответственности конкретных должностных лиц - этот вопрос еще в работе у следствия и прокуроров", - сказал Сухачев, отвечая на вопрос о вероятности привлечения должностных лиц Министерства обороны к ответственности в рамках этого дела.

Дело Гринкевича

Ранее сообщалось, что строительные компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в 2023 году получили от Министерства обороны контрактов на 1,5 млрд грн на поставку летней одежды и белья для ВСУ. Не менее 17 контрактов сорваны.

Также Цензор.НЕТ писал, что работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. По данным СМИ, речь шла именно об Игоре Гринкевиче. Его же лицо правоохранители засветили через анонимные телеграм-каналы.

29 декабря стало известно, что львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ГБР взятку в сумме $500 тыс. Также сообщалось, что у Минобороны остался один нерасторгнутый контракт с компанией Гринкевича, поставляющей питание военным на Николаевщине и Херсонщине.

В Одессе 22 января 2023 в 6:50 утра при попытке выехать за пределы страны правоохранители задержали сына Гринкевича Романа.

Детальнее о данном деле читайте в материале Цензор.НЕТ "Золотой вагон, песчаный карьер и лакшеры вечеринки: за что поставщик Минобороны давал ГБР взятку в $500 тысяч".