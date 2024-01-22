В МИД ответили Фицо, предложившему Украине "территориальные компромиссы": Об этом не может быть и речи

МИД Украины прокомментировал заявление словацкого премьера Фицо, сказавшего о "территориальных компромиссах" в Украине.

Об этом в Facebook сообщил представитель министерства Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Не может быть компромисса по территориальной целостности. Ни Украины, ни Словакии, ни какой-либо другой страны.

Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донбасса и Луганска, чтобы они не пошли дальше, в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края.

Давайте говорить прямо: без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом. Мы должны общими усилиями приближать украинскую победу", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо перед встречей с украинским коллегой Денисом Шмыгалем сделал ряд скандальных заявлений.

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