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В МИД ответили Фицо, предложившему Украине "территориальные компромиссы": Об этом не может быть и речи

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В МИД ответили Фицо, предложившему Украине "территориальные компромиссы": Об этом не может быть и речи
МИД Украины прокомментировал заявление словацкого премьера Фицо, сказавшего о "территориальных компромиссах" в Украине.

Об этом в Facebook сообщил представитель министерства Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Не может быть компромисса по территориальной целостности. Ни Украины, ни Словакии, ни какой-либо другой страны.

Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донбасса и Луганска, чтобы они не пошли дальше, в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края.

Давайте говорить прямо: без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом. Мы должны общими усилиями приближать украинскую победу", - подчеркнул он.

Пост Олега Ніколенка

Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо перед встречей с украинским коллегой Денисом Шмыгалем сделал ряд скандальных заявлений.

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Топ комментарии

  • 133133
    разница в том, что фицо только трындит, а ермаки это реально делают
  • Neftekachka Beznadega
    фицо безусловно отъявленная сволочь, но беда в том что на высоких должностях в Украине, сидят те кто своими действиями и решениями, ничуть не лучше фицо.
  • Чайка Київ
    Свіженьке. Липень 2023 року.
    "Скандальний угорський прем'єр-міністр і друг диктатора Путіна Віктор Орбан засумнівався в територіальній цілісності Словаччини."
    Фіцо варто піти на "територіальний компроміс". Нє, ну а шо? Ради миру ж.
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