В МИД ответили Фицо, предложившему Украине "территориальные компромиссы": Об этом не может быть и речи
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МИД Украины прокомментировал заявление словацкого премьера Фицо, сказавшего о "территориальных компромиссах" в Украине.
Об этом в Facebook сообщил представитель министерства Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Не может быть компромисса по территориальной целостности. Ни Украины, ни Словакии, ни какой-либо другой страны.
Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донбасса и Луганска, чтобы они не пошли дальше, в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края.
Давайте говорить прямо: без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом. Мы должны общими усилиями приближать украинскую победу", - подчеркнул он.
Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо перед встречей с украинским коллегой Денисом Шмыгалем сделал ряд скандальных заявлений.