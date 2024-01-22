Глава МИД Литвы Ландсбергис о возможности нападения РФ на страны Балтии: "Чувствуем холод войны на нашей шее"

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что если Россию не остановить в Украине, она может продолжить свою агрессию против других стран, и следующими жертвами станут страны Балтии.

Об этом он заявил перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

Ландсбергис подчеркнул, что сейчас Украина сдерживает российскую агрессию на своей территории. Он надеется на успех в этой войне.

"Но если им (украинцам – ред.) это не удастся, вы должны быть готовы ответить на вопрос, кто тогда будет сдерживать Россию", – отметил министр.

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По словам Ландсбергиса, страны Балтии могут первыми попасть под угрозу.

"Сейчас мы чувствуем войну близко к нам, мы понимаем, что если Россию не остановить в Украине, она может продолжить свою агрессию, и тогда следующими будут страны Балтии. И я надеюсь, что это может быть достаточным сигналом для наших друзей и партнеров в Европе в НАТО, что мы должны воспринимать это всерьез", - заметил глава МИД Литвы.

Он подчеркнул, что война РФ против Украины – это "война за наше существование".

"Именно поэтому мы чувствуем холод войны на нашей шее", – добавил Ландсбергис.

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