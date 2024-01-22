Чехия не будет возвращать военнообязанных украинцев

Чехия не будет направлять находящихся в республике военнообязанных украинцев обратно в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"Таких механизмов нет, и они, безусловно, не соответствовали бы международному праву и обязательствам, которые Чешская Республика имеет на международной арене", - сказал Липовский.

По информации издания ČT24, в Чехии в настоящее время находится около 200 тысяч украинских мужчин с разными видами виз. Для продления срока действия мужчинам необходим действительный украинский паспорт. Получить новый паспорт можно, подав заявление в отделении миграционной службы в Праге, но для получения документа представители службы могут потребовать действительный билет.

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Напомним, ранее в правительстве Эстонии обсуждали тему украинских мужчин мобилизационного возраста и решили, что высылать их не будут. Отказались выслать украинских военнообязанных и в Германии.