Только США могут помочь избежать вспышки большой войны в Европе, поддерживая Украину, - Дуда

Если Россия выиграет войну против Украины, она планирует вооруженную агрессию против других европейских стран. Помощь Украине со стороны США – единственная надежда избежать вспышки большой войны в Европе.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Он прокомментировал вопрос журналиста о важности поддержки США в то время, когда Конгресс обсуждает пакет мер, необходимых для продления помощи Украине.

"Если РФ выиграет эту войну и нападет на другую страну, это означало бы риск еще одной большой войны в Европе. Поэтому только США могут помочь избежать вспышки такой войны, оказывая поддержку Украине", - подчеркнул Дуда.

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