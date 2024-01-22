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Только США могут помочь избежать вспышки большой войны в Европе, поддерживая Украину, - Дуда

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Только США могут помочь избежать вспышки большой войны в Европе, поддерживая Украину, - Дуда
Если Россия выиграет войну против Украины, она планирует вооруженную агрессию против других европейских стран. Помощь Украине со стороны США – единственная надежда избежать вспышки большой войны в Европе.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Он прокомментировал вопрос журналиста о важности поддержки США в то время, когда Конгресс обсуждает пакет мер, необходимых для продления помощи Украине.

"Если РФ выиграет эту войну и нападет на другую страну, это означало бы риск еще одной большой войны в Европе. Поэтому только США могут помочь избежать вспышки такой войны, оказывая поддержку Украине", - подчеркнул Дуда.

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Топ комментарии

  • Bob Fayn
    Ага...і закінчить війну за один день..вже чули
  • Alex Bylim acfe5d4d
    США нічого не повинні, Європа повинна сама очухатись і бустити військову промисловість
  • Старый зольдат
    Пройде час, настане листопад 2024 року і мудрий нарІд США проголосует за друга Владимира ********* афериста та злочинця старпера Трампа, а ось він додал два - три галона гасу у ватру війни.
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