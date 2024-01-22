Минюст подал иск в ВАКС о конфискации активов Богуслаева
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минюста.
Как отмечается, Минюст просит взыскать у вышеуказанных лиц, связанных постоянными бизнес-связями, более 30 единиц недвижимого имущества (жилищных/нежилых помещений, земельных участков), корпоративные права более 10 юридических лиц, среди которых 100% доли в уставных капиталах ОДО СК " МОТОР-ГАРАНТ", ООО "Винницкий авиационный завод", ООО "Вертолеты МСБ", их доли в уставном капитале ООО ФИРМА "ЖЕКОН", имущественные права, в том числе на торговые марки и патенты на промышленные образцы, немалое количество огнестрельного оружия.
Дело Богуслаева
Напомним, 22 октября 2022 года председатель правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева задержали правоохранители.
В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ. Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січі" с РФ.
По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.
В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.