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Россияне авиабомбами уничтожили базу для оперативного восстановления электричества на Харьковщине. ФОТОрепортаж

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Россияне авиабомбами уничтожили базу для оперативного восстановления электричества на Харьковщине. ФОТОрепортаж
В результате авиаудара российской армии по Купянскому району на Харьковщине уничтожено оборудование, инструменты, инвентарь, а также бригадный автомобиль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думка".

"Это случилось 21 января около 18:30. По предварительным данным, рядом со зданием было попадание двух управляемых авиабомб. К счастью, это было нерабочее время, и никто из работников не пострадал. Обесточивания из-за обстрелов в этом районе случаются часто. Было удобно иметь эту базу для оперативного реагирования на такие случаи. Очень жаль, что мы потеряли это имущество, но самое главное - все целы", - отметили в облэнерго.

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Напомним, в Ольховатке в результате российских обстрелов горели жилые дома, а также было повреждено здание Великобурлукской РЭС.

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Топ комментарии

  • Александр Лях 7dd3ee2d
    Ну це ж без "підказки" якоїсь місцевої тварюки точно не обійшлося...
  • Юрій Вінгорськи
    я розумію що розбита база рембригади
    бачу що спалений уаз, який мабудь не робочий
    але ще бачу що хитрожопі хочуть списати все що вкрали, та купити все про що мріяли...
  • Ivan Ivan 9411ab2c
    Шукайте підора, який навів на цю базу.
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