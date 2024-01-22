Россияне авиабомбами уничтожили базу для оперативного восстановления электричества на Харьковщине. ФОТОрепортаж

В результате авиаудара российской армии по Купянскому району на Харьковщине уничтожено оборудование, инструменты, инвентарь, а также бригадный автомобиль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думка".

"Это случилось 21 января около 18:30. По предварительным данным, рядом со зданием было попадание двух управляемых авиабомб. К счастью, это было нерабочее время, и никто из работников не пострадал. Обесточивания из-за обстрелов в этом районе случаются часто. Было удобно иметь эту базу для оперативного реагирования на такие случаи. Очень жаль, что мы потеряли это имущество, но самое главное - все целы", - отметили в облэнерго.

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Напомним, в Ольховатке в результате российских обстрелов горели жилые дома, а также было повреждено здание Великобурлукской РЭС.