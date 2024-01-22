Россияне размещают технику в заповедниках оккупированной Херсонщины, - Центр нацсопротивления

Российские войска обустраивают полигоны и размещают технику на природоохранных объектах оккупированной Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Враг размещает технику в заповедниках, в частности, в Аскании-Новой. Также враг обустроил артиллерийский полигон на территории заказника на полуострове Карадай (Херсонщина), функционирующий с 2020 года", - говорится в сообщении.

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