Необходимо максимально трудоустроить демобилизованных военных. Они должны чувствовать, что нужны государству, - глава Нацполиции Выгивский

В Украине необходимо максимально трудоустроить демобилизованных военнослужащих. Они обладают навыками, которые всегда востребованы в борьбе с криминальными структурами.

Об этом глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский сказал в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Понимаем, что будем делать после войны. В МВД введена концепция "Безопасная среда", где предусмотрены все шаги, как мы будем обеспечивать правопорядок. Также необходимо максимально трудоустроить демобилизованных военных", - отметил Выгивский.

По словам главы Нацполиции, в бригаде "Гвардии наступления" "Лють" воюют именно полицейские, которые после завершения войны вернутся в полицию и будут следователями, дознавателями, оперативниками, патрульными.

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"Что касается военных – они умеют воевать и имеют навыки, всегда востребованные в борьбе с криминальными структурами. Однако мы понимаем, что это вопрос государственного масштаба, необходимо будет трудоустроить наших военных. Они должны понимать и чувствовать, что нужны государству", - подчеркнул Выгивский.