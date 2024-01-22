Адвокаты бизнесмена Мазепы обжаловали его арест

Адвокаты бизнесмена Игоря Мазепы, заключенного под стражу по подозрению в незаконном завладении землей в Киевской области, подали апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда города Киева от 19 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает юридическая компания EQUITY.

"Адвокаты EQUITY Law Firm подали апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда города Киева от 19 января 2024 года в интересах клиента компании – Игоря Мазепы", – говорится в сообщении.

Как отметили в юридической компании, апелляционная жалоба будет дополнена после получения полного текста определения суда первой инстанции.

"Работа над делом продолжается. Детали со временем", - добавили в EQUITY.

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Дело Игоря Мазепы

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Впоследствии правоохранители сообщили, что Мазепа подозревается в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС.

Установлено, что входили в нее около 20 человек.

В компании Concorde Capital отвергают обвинения.

Игорь Мазепа заявил, что не понимает оснований своего задержания, ведь решение о выделении земельных участков лично он не принимал.

19 января Печерский райсуд Киева избрал директору инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе меру пресечения - содержания под стражей до 27 февраля с возможностью внесения 349 миллионов гривен залога.

20 января заключен под стражу с альтернативой внесения залога в размере 44 миллионов гривен Юрий Мазепа, брат ранее арестованного бизнесмена Игоря Мазепы.

По мнению главы энергокомитета Верховной Рады Андрея Геруса ("Слуга народа"), заявления ГБР относительно земель, фигурирующих в деле бизнесмена Игоря Мазепы, что их застройка якобы поставила под угрозу функционирование Киевской ГЭС, не соответствуют действительности - эти земли не были в собственности Киевской ГЭС, находятся в 8 км от нее и не несут угрозы для функционирования критической инфраструктуры Киева. Такие утверждения ГБР, по мнению нардепа, имеют творческий подход, но не юридический.

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