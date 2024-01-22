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Адвокаты бизнесмена Мазепы обжаловали его арест

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Адвокаты бизнесмена Мазепы обжаловали его арест
Адвокаты бизнесмена Игоря Мазепы, заключенного под стражу по подозрению в незаконном завладении землей в Киевской области, подали апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда города Киева от 19 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает юридическая компания EQUITY.

"Адвокаты EQUITY Law Firm подали апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда города Киева от 19 января 2024 года в интересах клиента компании – Игоря Мазепы", – говорится в сообщении.

Как отметили в юридической компании, апелляционная жалоба будет дополнена после получения полного текста определения суда первой инстанции.

"Работа над делом продолжается. Детали со временем", - добавили в EQUITY.

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Дело Игоря Мазепы

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Впоследствии правоохранители сообщили, что Мазепа подозревается в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС.

Установлено, что входили в нее около 20 человек.

В компании Concorde Capital отвергают обвинения.

Игорь Мазепа заявил, что не понимает оснований своего задержания, ведь решение о выделении земельных участков лично он не принимал.

19 января Печерский райсуд Киева избрал директору инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе меру пресечения - содержания под стражей до 27 февраля с возможностью внесения 349 миллионов гривен залога.

20 января заключен под стражу с альтернативой внесения залога в размере 44 миллионов гривен Юрий Мазепа, брат ранее арестованного бизнесмена Игоря Мазепы.

По мнению главы энергокомитета Верховной Рады Андрея Геруса ("Слуга народа"), заявления ГБР относительно земель, фигурирующих в деле бизнесмена Игоря Мазепы, что их застройка якобы поставила под угрозу функционирование Киевской ГЭС, не соответствуют действительности - эти земли не были в собственности Киевской ГЭС, находятся в 8 км от нее и не несут угрозы для функционирования критической инфраструктуры Киева. Такие утверждения ГБР, по мнению нардепа, имеют творческий подход, но не юридический.

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Топ комментарии

  • Котяра Бегемот
    Дике кацапське бидло скаженіе від деяких українських прізвіщ, наприклад, Бандера, Мазепа, та інші, і тому віддало вказівку печерному суду арештувати Мазепу, а ще може віддати вказівку ЗЕбанутому бидлу подати в інтерпол заявку про розшук Бандери.
  • Амандрапапупа
    Геть погано з кадрами в подоляка, що таке набирає собі в ботоферму.🤮
  • Ан Мур
    Дослідник біографії славетного Гетьмана України Івана Мазепи та автор декількох книжок про нього, письменник та блогер в цивільному житті Дмитро Каленчук-Вовнянко, (в 2022році боєць 72-ї бригади під Вугледаром, а нині сержант ЗСУ, інструктор пілотів БПЛА в навчальному центрі) нагадує, що:

    "Колись, у 17-му ст. на славетній Білоцерковщині сталася подія. Два шляхтичі посварилися між собою через одну панну, до справи стали шаблі. В результаті шляхтич з дуже оригінальним прізвищем Зеленський був порубаний мов капуста в борщ.
    Шляхтич який оце все зробив з тим Зеленським, потрапив під суд. Далі існує чимало різних історій. Мені особисто подобається така. Панна, через яку нібито Зеленський став нагадувати ковбасну нарізку в пакеті, прийшла на суд, заявила що бере убивцю Зеленського собі за чоловіка і на тому суд був завершений. Легенда то чи ні, але і шляхтич, що порубав Зеленського, і та панна жили ще довго і щастиво.
    Того шляхтича звали Степан Мазепа, а панну - Марина Мокієвська. Їхнім сином був Іван Мазепа - гетьман України, відомий і славетний. Кажуть, коли веселі хлопці Мазепи зайняли Білоцерковщину (Мазепа навіть Львів взяв під свій контроль) всі родичі того Зеленського мусили втекти до Польщі.

    До чого я це пишу? На місці типів з прізвищем Зеленський я б сильно думав перш ніж конфліктувати з особами на прізвище Мазепа. Історія свідчить - прикмета погана".
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