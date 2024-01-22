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Об исторических вопросах Украина и Польша будут говорить со взаимной деликатностью, - Туск

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Об исторических вопросах Украина и Польша будут говорить со взаимной деликатностью, - Туск
Драматическая история Украины и Польши не должна мешать общим интересам обеих стран, исторические вопросы будут обсуждаться со "взаимной деликатностью".

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на брифинге по итогам переговоров в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Глава польского правительства проинформировал, что обсуждал с президентом Украины исторические вопросы.

"Для нас очень важно, чтобы драматическая история не мешала нашим общим интересам, не закрывала их", - сказал Туск.

Он подчеркнул, что нет безопасной Польши и Европы без независимой Украины, поэтому польская сторона сделает все, чтобы Украина сохранила целостность и независимость.

"А об исторических вопросах мы будем разговаривать со взаимной деликатностью. Мы будем говорить об эксгумациях. И президент также сказал, что готов в дальнейшем продолжать эти разговоры, конечно, осознавая, что это нелегко. Но обе стороны будут уважать свою историческую память. Думаю, при наличии доброй воли, мы достигнем продвижения в этом", - отметил премьер-министр Польши.

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Туск подчеркнул, что в Польше никто не сомневается, что Украину нужно поддержать всеми доступными способами в борьбе с российской агрессией.

"Президент Зеленский хорошо знает, что в Польше есть разные эмоции, конфликты. Это же демократия. Недавно были выборы, тоже очень эмоциональные. Но в одном никто в Польше не сомневается: надо всеми доступными средствами поддержать Украину в ее борьбе с Россией, потому что ставка в этой борьбе - безопасность Польши и польского народа", - сказал он.

Туск добавил, что Польша и дальше будет делать все возможное, чтобы увеличить шансы Украины в этой войне, "как по моральной причине, так и для безопасности своего государства".

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Топ комментарии

  • Gal
    Впродовж багатьох століть у всіх срачах між Україною і Польщею завжди вигравали кацапи...
  • 133133
    ну я б так не спішив зі взаємною делікатністю зі сторони влади єрмака, бо йому треба посратись і створити ще більшу проблему
  • polini orop
    Тоді поляки будь те добрі шанувати українців що поклали життя за Україну, наприклад Степана Бандери. Де ви потураєте до сьогоднішнього дня фашистській шовіністичній пропаганді московії.

    Без цього нашої спільної перемоги не буде ...
    Хто для нас більший вого історично ? московія то чому ви їх наративи поширюєте серед свого суспільства.

    Тому історична делікатність це робота на двох.
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