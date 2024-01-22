Об исторических вопросах Украина и Польша будут говорить со взаимной деликатностью, - Туск

Драматическая история Украины и Польши не должна мешать общим интересам обеих стран, исторические вопросы будут обсуждаться со "взаимной деликатностью".

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на брифинге по итогам переговоров в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Глава польского правительства проинформировал, что обсуждал с президентом Украины исторические вопросы.

"Для нас очень важно, чтобы драматическая история не мешала нашим общим интересам, не закрывала их", - сказал Туск.

Он подчеркнул, что нет безопасной Польши и Европы без независимой Украины, поэтому польская сторона сделает все, чтобы Украина сохранила целостность и независимость.

"А об исторических вопросах мы будем разговаривать со взаимной деликатностью. Мы будем говорить об эксгумациях. И президент также сказал, что готов в дальнейшем продолжать эти разговоры, конечно, осознавая, что это нелегко. Но обе стороны будут уважать свою историческую память. Думаю, при наличии доброй воли, мы достигнем продвижения в этом", - отметил премьер-министр Польши.

Также читайте: Премьер Польши Туск: Любой в свободном мире, притворяющийся нейтральным в отношении Украины и России, заслуживает самого темного места в политическом аду

Туск подчеркнул, что в Польше никто не сомневается, что Украину нужно поддержать всеми доступными способами в борьбе с российской агрессией.

"Президент Зеленский хорошо знает, что в Польше есть разные эмоции, конфликты. Это же демократия. Недавно были выборы, тоже очень эмоциональные. Но в одном никто в Польше не сомневается: надо всеми доступными средствами поддержать Украину в ее борьбе с Россией, потому что ставка в этой борьбе - безопасность Польши и польского народа", - сказал он.

Туск добавил, что Польша и дальше будет делать все возможное, чтобы увеличить шансы Украины в этой войне, "как по моральной причине, так и для безопасности своего государства".