Рашисты ударили из артиллерии по Купянску, 1 человек погиб, есть раненый. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)
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Сегодня, 22 января, оккупанты снова ударили артиллерией по Купянску Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, один человек погиб, данные устанавливаются. Также на данный момент известно о пострадавшем 66-летнем мужчине. В результате обстрела загорелся гражданский автомобиль, поврежден многоквартирный жилой дом, помещение магазина", - говорится в сообщении.
Спасатели ликвидируют последствия.
По данным начальника Следственного управления ГУ Нацполиции Сергея Болвинова, погибший мужчина находился в машине во время обстрела. У пострадавшего 66-летнего мужчины резаные раны спины, туловища и предплечья.