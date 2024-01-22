Враг наступает по всей линии фронта, много раненых. Воинам нужны дроны, генераторы и грелки, - волонтер Юсупова
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова.
"Люди, пожалуйста, услышьте, ситуация на фронте очень тяжелая!!! Ужасные бои, круглосуточные вражеские обстрелы и наступление врага по всей линии фронта. У нас много погибших и тяжелораненых. Прошу всех помогать фронту, кто как может. Штурмовому подразделению срочно нужны дроны и генераторы.
Счет Мавик 3 про - 83 500 грн.
4 генератора – 127 тыс. грн.
Зарядные станции – 44 тыс. грн", - говорится в сообщении.
По словам Юсуповой, на позициях очень холодно, у бойцов обморожения, поэтому нужны химические грелки.
"С позиций медики везут раненых, пока ждут эвакуацию, бойцы замерзают, нужны самонагревающие одеяла, их вообще не хватает, медики умоляют помочь! Хотя бы 50-100 одеял нужно купить", - добавила она.
Волонтер выкупила 3 дрона - 241 тыс. грн и Starlink - 20 тыс. грн. За две недели она закрыла 18 счетов:
- аппараты АЗФ –150 тыс. грн;
- химические грелки – почти 4 тыс. штук;
- несколько счетов, в общей сложности на 125 тыс. грн;
- тепловизор – 57 тыс. грн;
- тактические наушники – 48 980 грн;
- зарядные станции – два счета, вместе – 88 тыс грн;
- планшеты - 33150 грн;
- рации "Моторолла" – 75 796 грн;
- аккумуляторы - 12 856 грн.
Реквизиты для помощи:
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 Yusupova Natalia Avhusta
UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карточки Банки
5375 4112 0025 4253