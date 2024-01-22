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Враг наступает по всей линии фронта, много раненых. Воинам нужны дроны, генераторы и грелки, - волонтер Юсупова

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Украинским защитникам, которые ведут бои против российских захватчиков, нужна помощь. Срочно необходимо приобрести генераторы и дроны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова.

"Люди, пожалуйста, услышьте, ситуация на фронте очень тяжелая!!! Ужасные бои, круглосуточные вражеские обстрелы и наступление врага по всей линии фронта. У нас много погибших и тяжелораненых. Прошу всех помогать фронту, кто как может. Штурмовому подразделению срочно нужны дроны и генераторы.

Счет Мавик 3 про - 83 500 грн.
4 генератора – 127 тыс. грн.
Зарядные станции – 44 тыс. грн", - говорится в сообщении.

По словам Юсуповой, на позициях очень холодно, у бойцов обморожения, поэтому нужны химические грелки.

"С позиций медики везут раненых, пока ждут эвакуацию, бойцы замерзают, нужны самонагревающие одеяла, их вообще не хватает, медики умоляют помочь! Хотя бы 50-100 одеял нужно купить", - добавила она.

Волонтер выкупила 3 дрона - 241 тыс. грн и Starlink - 20 тыс. грн. За две недели она закрыла 18 счетов:

- аппараты АЗФ –150 тыс. грн;
- химические грелки – почти 4 тыс. штук;
- несколько счетов, в общей сложности на 125 тыс. грн;
- тепловизор – 57 тыс. грн;
- тактические наушники – 48 980 грн;
- зарядные станции – два счета, вместе – 88 тыс грн;
- планшеты - 33150 грн;
- рации "Моторолла" – 75 796 грн;
- аккумуляторы - 12 856 грн.

Смотрите также: Очень много тяжелораненых: Волонтер Юсупова просит помощи для воинов в госпитале и на фронте. ФОТОрепортаж

Реквизиты для помощи:


PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 Yusupova Natalia Avhusta

UA753220010000026204306753142

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Номер карточки Банки

5375 4112 0025 4253

Смотрите также: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов, генераторов и зарядных станций для ВСУ: "Очень много заказов с фронта". ФОТО

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юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова

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Топ комментарии

  • Юрій Вінгорськи
    заголовок, який написала пані Юсупова чітко вказує що влада України, гавно
    кончене, паскудне, безсовісне, цинічне гавно!!!!
    недостача всього військовим це:
    придбані з 2022 року маєтки, квартири, авто....
    це яйця по 17 за кг, яблока по 51, браковані броніки та турнікети, це 45 ярдів в 2022му та 40 в 2023му
    і це лиш те про що ми знаємо...
    баканов не на нарах
    резніков на волі
    вся юлядота в шоколаді
    якихось пара-трійка козлів-відбувайлів для відмазки закрили...
    то як що нікуя нема, для чого мобілізіція??????
    як що у мене нема свого магазина, накуя мені продавець???
    нема свого транспорту, накуя мені водій???
    нема яхти, накуя капітан?????
  • Павел Иващенко c5c63542
    Та вашу ж маму! Де держава ? Та невже ми зможемо своїми пенсіями щось зробить ? Туди віддав ,сюди віддав ,алеж це копійки ....Згоден ,хай не платять пенсіі ,якось виживемо ,але ж вкрадуть падлюки і тут
  • Алексей 136ab89b
    А зелемарахфон каже що все гарно і всього вистачяє
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