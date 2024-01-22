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Кабмин просит СНБО запретить на 50 лет любое транспортное сообщение с Россией

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Кабмин просит СНБО запретить на 50 лет любое транспортное сообщение с Россией
Правительство внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) относительно транспортного сектора Российской Федерации на 50 лет.

Информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение Кабмина от 19 января 2024 г. № 39-р.

Согласно закону "О санкциях", у Кабинета Министров 10 дней на подготовку предложения.

Документ предусматривает:

  • запрещение прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, для всех видов прямых и транзитных полетов воздушных судов, владельцами (эксплуатантами) которых являются юридические лица – резиденты РФ;
  • запрещение въезда в Украину автотранспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей), зарегистрированных на территории РФ;
  • запрещение ввоза на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах железнодорожного подвижного состава (вагонов всех видов, локомотивов) для лиц, связанных с государством-агрессором, а также подвижного состава, взятого на учет железными дорогам РФ.

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Также предусмотрен запрет на плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины:

  • судов под флагом Российской Федерации;
  • судов, собственником/судовладельцем которых являются граждане РФ, юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации, юридические лица, конечными бенефициарными собственниками, членами или участниками (акционерами) которых являются граждане РФ физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции;
  • судов, которые осуществляли захождение в порты, расположенные на временно оккупированных территориях Украины;
  • судов, находящихся под надзором учреждения "Российский морской регистр судоходства" (Russian Maritime Register of Shipping's) и учреждения "Российский речной регистр" (Russian River Register).

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Топ комментарии

  • фывафы фываф
    Оце стратегічне мислення! Правда, з великим запізненням..
  • 133133
    Їбать !!!

    як ми без цього таки витримали стільки часу ?

    То всьо Порошенко винуватий, шо в 2013 році не відмінив і люди повинні були в 2021 році класти бетонні дороги до Криму і до кацапських кордонів, шоб їх танки не загрузли.

    А міни зняв друг дєтства самий луччий начальник СБУ, який зараз адвокат і вааще ніпрічьом
  • Trevo Trow
    З цим і ЗСУ непогано пораються.
    А чому досі незаборонена українська філія московського сатанату рпц-фсб? Чи це святе для членограїв?
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