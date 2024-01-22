Кабмин просит СНБО запретить на 50 лет любое транспортное сообщение с Россией

Правительство внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) относительно транспортного сектора Российской Федерации на 50 лет.