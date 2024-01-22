Бельгия планирует предоставить Украине 611 миллионов евро военной помощи, - Умеров
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В 2024 году Бельгия намерена предоставить Украине 611 миллионов евро военной помощи и взяла долгосрочное обязательство поддерживать модернизацию Сил обороны Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам разговора с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер.
"Обсудили последние события на фронте и перспективы оборонного сотрудничества между нашими странами. Благодарен Бельгии за участие в коалиции военно-воздушных сил, в частности в программе подготовки пилотов. Высоко ценю непреклонную поддержку Бельгийских партнеров", - говорится в сообщении.
Как отметил глава Минобороны, в текущем году Бельгия планирует предоставить 611 миллионов евро военной помощи и имеет долгосрочное обязательство поддерживать модернизацию наших Сил обороны.