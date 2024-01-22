Операторы "Армии дронов" за неделю уничтожили 307 единиц российской техники и почти 370 оккупантов, - Федоров. ИНФОГРАФИКА

С 15 по 22 января 2024 года операторы "Армии дронов" ликвидировали 369 россиян и более трехсот единиц их техники.

Об этом в своем телеграм-канале написал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

В частности, дроны поразили 73 российских танка, 95 боевых бронированных машин, 10 САУ и одну единицу ПВО врага.

"Украинская делегация на прошлой неделе работала в Давосе, показывала международным топ-компаниям технологии, используемые военными на поле боя. Работу этих технологий почувствовали на себе еще не менее 360 оккупантов", - добавил в своем сообщении Федоров.

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