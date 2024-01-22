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Операторы "Армии дронов" за неделю уничтожили 307 единиц российской техники и почти 370 оккупантов, - Федоров. ИНФОГРАФИКА

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Операторы "Армии дронов" за неделю уничтожили 307 единиц российской техники и почти 370 оккупантов, - Федоров. ИНФОГРАФИКА
С 15 по 22 января 2024 года операторы "Армии дронов" ликвидировали 369 россиян и более трехсот единиц их техники.

Об этом в своем телеграм-канале написал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

В частности, дроны поразили 73 российских танка, 95 боевых бронированных машин, 10 САУ и одну единицу ПВО врага.

Результати роботи "Армії дронів" за минулий тиждень

"Украинская делегация на прошлой неделе работала в Давосе, показывала международным топ-компаниям технологии, используемые военными на поле боя. Работу этих технологий почувствовали на себе еще не менее 360 оккупантов", - добавил в своем сообщении Федоров.

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Топ комментарии

  • Svetlana Marchenko 6c1a063a
    Дрони вразили... А до чого тут пан Федоров? Переважна більшість ФПВ дронів у військах - волонтерські.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Хм, а чого отой хфьодоров піариться на тому до чого жодного стосунку немає?
    Чи може він ті дрони сам на кухні збирав?
  • ПП Уксусов
    Цікаво, сільки наліпок "от Фьодора" потрачено на це дійство?
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