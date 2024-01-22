Вражеская ракета Х-59 уничтожена на Николаевщине, - Силы обороны юга

В Николаевской области силы противовоздушной обороны уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59, которую выпустили россияне из истребителя Су-34.

Об этом сообщают Силы обороны юга, передает Цензор.НЕТ.

"Во время воздушной тревоги, связанной с активностью вражеской тактической авиации на юге Украины, российским истребителем Су-34 была выпущена управляемая авиационная ракета Х-59.

Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена в Николаевской области.

В результате падения обломков сбитой ракеты возник пожар перекрытия не эксплуатируемого здания. Огонь оперативно ликвидирован специалистами ГСЧС", - говорится в сообщении.

Как отмечается, информации о пострадавших не поступало.

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