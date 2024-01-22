Лавров на Совбезе ООН о переговорах с Украиной: Все эти формулы – путь в никуда
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Все эти формулы – путь в никуда. И чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада, которому крестовый поход против России уже создал очевидные репутационные и экзистенциальные риски. Советую к этому внимательно прислушиваться, пока есть время", – заявил Лавров.
По словам российского министра, все остальные якобы мирные планы, платформы, формулы, с которыми по-прежнему тщетно носится киевский режим и его хозяева, к миру не имеют никакого отношения, и служат лишь прикрытием для продолжения войны и выкачивания денег из западных налогоплательщиков".
При этом Лавров в очередной раз заявил о готовности к переговорам со стороны РФ, добавив, что они не должны касаться темы "сохранения у власти киевского режима".