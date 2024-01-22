Боррель заявил, что страны ЕС согласовали использование замороженных активов РФ и анонсировал визит в Киев
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую Правду и Twitter (X) редактора "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикарда Джозвяка.
По информации журналиста, Жозеп Боррель заявил, что между странами-членами ЕС существует политическое согласие по использованию поступлений от замороженных российских активов. Послы ЕС должны дать разрешение на это решение в среду, согласно которому средства сначала положат на отдельный счет, а затем используют их для поддержки Украины.
На пресс-конференции после Совета ЕС по иностранным делам Боррель сказал, что вопрос поддержки Украины является одной из ведущих тем дискуссий министров.
"Министры согласились, что сейчас – не время ослаблять нашу поддержку Украины. Наоборот, это время, чтобы делать больше и быстрее: с финансовыми ресурсами, с военным оборудованием, подготовкой солдат и всем, в чем Украина нуждается для защиты", - отметил он.
Боррель заверил, что Евросоюз продолжит работу над "предсказуемой поддержкой" Киева и анонсировал, что отправится в Украину "в первую-вторую неделю февраля".
"Надеюсь, мы достигнем соглашения о пополнении Европейского фонда мира на 5 миллиардов евро, чтобы создать Фонд поддержки Украины (Ukraine Assistance Fund)", – добавил Боррель.
Он подтвердил, что у ЕС уже есть документ, на основе которого ведется обсуждение будущего фонда поддержки Украины оружием, и участники встречи 22 января "согласились, что это хорошая основа для пересмотра работы Европейского фонда мира".
Напомним, в ЕС предложили создать специализированный военный фонд для Украины, который поглотит около 6,5 миллиарда евро активов Европейского фонда мира и будет получать до 5 миллиардов евро в год между 2024 и 2027 годами.