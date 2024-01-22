"Принимающие страны должны прекратить поддержку украинских беженцев", – советник Офиса президента Лещенко

Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко считает, что странам ЕС следует остановить помощь украинским беженцам, чтобы они вернулись домой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Людям становится все труднее находить общий язык. Потому что выехавшие из Украины люди никогда не поймут оставшихся людей. Я считаю, что принимающие страны должны прекратить поддержку беженцев, чтобы они могли вернуться домой", - сказал Лещенко в интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger.

По мнению советника руководителя ОП, опасны для жизни в Украине только регионы, которые непосредственно находятся у линии фронта.

"Конечно, это очень опасно в городах в пяти километрах от линии фронта, которые могут быть обстреляны из артиллерии. Там живет все меньше людей. Но есть города в 30-40 километрах от фронта, до которых российская артиллерия не может добраться, например Краматорск, где зарождается новая экономика.

У нас в Киеве живет 3 миллиона человек, в том числе сотни тысяч детей. Аргумент о том, что это опасно, — чушь. Тем, кто возвратился из-за границы, не пришлось бы воевать в окопах. Но они могут покупать украинские продукты в супермаркете в Украине и платить за аренду квартиры в Киеве, пользоваться поликлиниками и аптеками и платить налоги, чтобы мы могли финансировать школы", – пояснил Лещенко.

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