"Принимающие страны должны прекратить поддержку украинских беженцев", – советник Офиса президента Лещенко
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Людям становится все труднее находить общий язык. Потому что выехавшие из Украины люди никогда не поймут оставшихся людей. Я считаю, что принимающие страны должны прекратить поддержку беженцев, чтобы они могли вернуться домой", - сказал Лещенко в интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger.
По мнению советника руководителя ОП, опасны для жизни в Украине только регионы, которые непосредственно находятся у линии фронта.
"Конечно, это очень опасно в городах в пяти километрах от линии фронта, которые могут быть обстреляны из артиллерии. Там живет все меньше людей. Но есть города в 30-40 километрах от фронта, до которых российская артиллерия не может добраться, например Краматорск, где зарождается новая экономика.
У нас в Киеве живет 3 миллиона человек, в том числе сотни тысяч детей. Аргумент о том, что это опасно, — чушь. Тем, кто возвратился из-за границы, не пришлось бы воевать в окопах. Но они могут покупать украинские продукты в супермаркете в Украине и платить за аренду квартиры в Киеве, пользоваться поликлиниками и аптеками и платить налоги, чтобы мы могли финансировать школы", – пояснил Лещенко.