Россияне разбирают холодильники на запчасти для своего оружия, - Британия на Совбезе

Война России против Украины привела к сотням тысяч убитых и раненых военных РФ, задержаниям тысяч антивоенных протестующих, отставанию российской оборонной промышленности, которая "разбирает на запчасти холодильники".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил на заседании Совбеза ООН в понедельник заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки.

"Российская военная модернизация отброшена на 18 лет назад, российская оборонная промышленность разбирает на запчасти холодильники. Она заказывает оружие у КНДР вопреки многочисленным резолюциям, принятым в этом зале по указанию российского министра иностранных дел", - сказал Кариуки, реагируя на выступление главы МИД России Лаврова, традиционно обвинившего Запад в поддержке Украины.

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Британский дипломат напомнил, что, покупая и используя иранские беспилотники, Россия (как и Иран) нарушает резолюцию Совета Безопасности.

По его словам, Россия потеряла более половины территории, захваченой у Украины в феврале 2022 года, и пятую часть Черноморского флота, более 400 млрд долларов из-за санкций, а "сотни тысяч молодых россиян эмигрировали в поисках лучшего будущего".

В прошлый раз, когда министр иностранных дел России выступал в Совбезе, он говорил о защите прав русскоязычных в Украине, отметил Кариуки.

"Однако единственной угрозой для гражданских лиц в Украине остается Россия", - подчеркнул он, добавив, что Москва препятствует доступу гуманитарных организаций к миллионам нуждающихся в помощи.

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В то время как Украина, Великобритания и около 80 других стран на прошлой неделе в Давосе обсуждали с президентом Владимиром Зеленским планы по миру, основанные на принципах Устава ООН, заместитель председателя Совета национальной безопасности России Дмитрий Медведев провозглашал, "что мира никогда не может быть, пока существует независимое государство Украина", отметил дипломат.

Он подчеркнул, что Великобритания и дальше будет пополнять боеприпасами систему ПВО Украины и будет оставаться "непреклонной в преданности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее границ, будет обеспечивать способности Украины обороняться".

Напомним, в понедельник Совет безопасности ООН по требованию России проводит заседание с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для очередного "осуждения" поставок оружия Украине.