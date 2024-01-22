На Львовщине пограничники задержали 11 мужчин, которые по поддельным документам пытались сбежать из Украины

20 и 21 января пограничники Львовской области задержали одиннадцать мужчин, которые пытались выехать за границу с фальшивыми документами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что военнообязанных, которые использовали поддельные документы для выезда в Польшу, разоблачили в ПП "Грушев", "Краковец", "Рава-Русская", "Шегини" и в поезде, направлявшемся за границу.

Девять мужчин из Одесской области, Хмельницкого, Киева и Днепропетровской области предоставили на проверку временные удостоверения военнообязанного и справки ВВК. Однако пограничники заметили, что они поддельные.

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Еще один человек из Кропивницкого предоставил паспорт с фиктивной отметкой на проживание в Германии. А у жителя Днепра во время контроля обнаружили поддельные приказы о бронировании и о служебной командировке.

Пограничники сообщили обо всех фактах сотрудникам полиции. За использование фальшивых документов мужчинам грозит уголовная ответственность.