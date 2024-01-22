На Львовщине пограничники задержали 11 мужчин, которые по поддельным документам пытались сбежать из Украины
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Отмечается, что военнообязанных, которые использовали поддельные документы для выезда в Польшу, разоблачили в ПП "Грушев", "Краковец", "Рава-Русская", "Шегини" и в поезде, направлявшемся за границу.
Девять мужчин из Одесской области, Хмельницкого, Киева и Днепропетровской области предоставили на проверку временные удостоверения военнообязанного и справки ВВК. Однако пограничники заметили, что они поддельные.
Еще один человек из Кропивницкого предоставил паспорт с фиктивной отметкой на проживание в Германии. А у жителя Днепра во время контроля обнаружили поддельные приказы о бронировании и о служебной командировке.
Пограничники сообщили обо всех фактах сотрудникам полиции. За использование фальшивых документов мужчинам грозит уголовная ответственность.