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На Львовщине пограничники задержали 11 мужчин, которые по поддельным документам пытались сбежать из Украины

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На Львовщине пограничники задержали 11 мужчин, которые по поддельным документам пытались сбежать из Украины
20 и 21 января пограничники Львовской области задержали одиннадцать мужчин, которые пытались выехать за границу с фальшивыми документами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что военнообязанных, которые использовали поддельные документы для выезда в Польшу, разоблачили в ПП "Грушев", "Краковец", "Рава-Русская", "Шегини" и в поезде, направлявшемся за границу.

Девять мужчин из Одесской области, Хмельницкого, Киева и Днепропетровской области предоставили на проверку временные удостоверения военнообязанного и справки ВВК. Однако пограничники заметили, что они поддельные.

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Еще один человек из Кропивницкого предоставил паспорт с фиктивной отметкой на проживание в Германии. А у жителя Днепра во время контроля обнаружили поддельные приказы о бронировании и о служебной командировке.

Пограничники сообщили обо всех фактах сотрудникам полиции. За использование фальшивых документов мужчинам грозит уголовная ответственность.

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Топ комментарии

  • Василь Воробець
    Страшно подумати що б було якби відкири кордони,чи хоч хтось з чоловіків залишився б???
  • Анатолий К 65c6a92d
    Хто ж це втікає? Вибрали того, що потрібно і втікати? Це якось не по-людські. Бігом виручати свого лідера, який закликав платити податки і йти служити.
  • Власов Сергей b3083465
    оце досягнення а то то що крадуть вагонами літаками то ми не бачемо з країни вже біжать бо не бачать з чим мини рашистким режимомов якись преспектив притому біжать не просто маргенали а дуже розумні високоовідченні та недурні люди просто вони вже втратили надію на розум цієї влади
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