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Саперы на востоке Украины взяли в плен 11 оккупантов, - СтратКом ВСУ. ФОТО

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При выполнении боевых задач украинские саперы пополнили обменный фонд 11 российскими военнослужащими.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Россиян взяли в плен инженеры 808-го отдельного полка поддержки ВСУ. Это произошло на востоке страны, где полк как раз выполняет боевые задания.

"Просто представьте, насколько яростно воюют Вооруженные Силы, если даже силы поддержки берут врагов в плен. Гордимся и желаем удачной охоты!" - пишут в СтратКоме.

В полон потрапило 11 росіян

На Сході України сапери взяли в полон 11 окупантів

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Топ комментарии

  • Павел Иващенко c5c63542
    Молодці ! Дякуємо!!!
  • Дмитрий Питалов d7355999
    Саперний бат має на озброєнні десантно-переправочні засоби, мостоукладники, риючу техніку, розгороджувальну техніку, ГМЗ для встановлення мін та установки розмінування УР-67 -77... Як хлопцям вдалося взяти в полон стільки сволоти? Велика шана воїнам!!!
  • polini orop
    Шана Вам воїни!

    це біосміття згодиться для чогось
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