Саперы на востоке Украины взяли в плен 11 оккупантов, - СтратКом ВСУ. ФОТО
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При выполнении боевых задач украинские саперы пополнили обменный фонд 11 российскими военнослужащими.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Россиян взяли в плен инженеры 808-го отдельного полка поддержки ВСУ. Это произошло на востоке страны, где полк как раз выполняет боевые задания.
"Просто представьте, насколько яростно воюют Вооруженные Силы, если даже силы поддержки берут врагов в плен. Гордимся и желаем удачной охоты!" - пишут в СтратКоме.