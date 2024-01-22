В ЕС готовы к жестким мерам относительно Венгрии, если Орбан продолжит блокировать помощь Украине, - Bloomberg

По информации Bloomberg, лидеры Европейского Союза готовы к жестким мерам относительно Венгрии, если премьер-министр Виктор Орбан продолжит блокировать пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на внеочередном саммите лидеров 1 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Государства-члены ЕС готовы принять пакет помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля, независимо от того, поддержит ли его Венгрия, говорят собеседники агентства. Если Орбан продолжит блокировать пакет поддержки, будет решение остальных 26 стран ЕС принять его и подготовка к такому сценарию уже хорошо продвинулась, добавили европейские чиновники.

Потенциальный запасной вариант, который уже обсуждался, состоит в том, чтобы остальные страны-члены ЕС направили деньги Киеву за пределами бюджетного процесса ЕС. Предложение предусматривает предоставление национальных гарантий для привлечения финансирования на рынках, если Венгрия будет продолжать блокировать совместное решение.

Если Орбан решит пойти по этому пути, возможна эскалация, включая запуск ЕС следующего этапа штрафных мер против Будапешта, что может привести к лишению его права голоса как страны-члена, заявили чиновники. Такой сценарий может привести к более масштабному столкновению: словацкий националистический премьер-министр Роберт Фицо на прошлой неделе уже предупредил других лидеров, что защитит Венгрию от любых потенциальных шагов, направленных на лишение правительства Орбана его прав в ЕС.

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После встречи главных дипломатов ЕС в Брюсселе 22 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддерживает реформирование нынешнего механизма финансирования – известного как Европейский фонд мира – посредством которого страны-члены получают возмещение за оружие, которое они посылают Украине.

В настоящее время Венгрия блокирует выделение последнего, 500-миллионного транша из Европейского фонда мира. Сийярто заявил, что этот вопрос будет обсуждаться во время его встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 29 января. Будапешт рассмотрит возможность снятия блокировки, если Украина предоставит "гарантии", что венгерские компании не будут добавлены в список спонсоров международной войны.

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