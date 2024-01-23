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Байден и Сунак обсудили поддержку Украины

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Байден и Сунак обсудили поддержку Украины
Премьер Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и необходимую поддержку Украины.

Об этом на брифинге заявил координатор Совета национальной безопасности и обороны Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ.

"Лидеры говорили о неотложной потребности в дополнительном финансировании и поддержке Украины в войне с Россией", - отметил Кирби.

Он добавил, что Байден и Сунак обсудили также ситуацию в Красном море, в частности, необходимость продолжения международного многостороннего подхода к подрыву потенциала йеменских хуситов.

Политики также говорили о необходимости сократить количество жертв среди гражданского населения и увеличить поток гуманитарной помощи в Газе.

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Топ комментарии

  • Alex Nosov dd1cb531
    Там и так поголовно палестинцы с 14 айфонами бегают. А всему миру рассказывают сказки что палестинцы голодают. Там просто идет большая игра в которой играют большие дяди. Иначе тех босоногих полотенцеголовых давно раскатали и зарыли бы. Особенно если учесть что главари террористов и ихние семьи спокойно живут на Западе ничего не боясь. Заметте, когда ***** сравнивал с землей Алеппо вместе со школами и больницами и разованные дети валялись по всем улицам никто даже голос не поднимал. Всем было просто насрать даже тем самым арабам. А как только Израиль уничтожил пару десятков террористов в палестине так сразу вой подняли на всю ООН
  • Володимир Мик
    Поговорили і відразу щойно разом США та Великобританія завдали чергового удару по хусітах в Йємені.
  • Наталия Гончар
    Мазепа.. Бігус.. Соборність.. - Тарас Чорновил и Владимир Цибулько на anneksiya.net

    про те як силовики ПРибанківські почали дерибанити бізнес страшніш ніж при Саші Януковичу - що це ,зрада чи просто державний дерибан за зразками Пуйляндії... ПРІИЦКЕР УХУЄВАЄ

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