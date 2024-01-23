Множественное гражданство не будет давать мужчинам возможность выехать за границу во время военного положения, - Кулеба
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Журналист спросил, сможет ли человек получить еще одно гражданство и потребовать выпустить себя из страны во время военного положения. Речь шла о военнообязанных, которым ограничен выезд за границу во время войны.
"Нет, эти вопросы также урегулированы. У человека свой долг служения и защиты Родины, он предусмотрен Конституцией Украины. Все это тоже регламентировано: и выполнение воинского долга, и финансовые обязательства перед государством", – ответил Кулеба.
По его словам, Украина "не придумывала велосипед", а институты множественного гражданства есть во многих странах.
Напомним, 22 января президент Владимир Зеленский заявил, что внесет законопроект о множественном гражданстве на рассмотрение Верховной Рады.