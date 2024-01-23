Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 103 защитника Украины.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Защитники награждены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное исполнение воинского долга.

Военнослужащие отмечены орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество", а также медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отчизны".

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

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