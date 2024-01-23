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Зеленский отметил государственными наградами 103 защитника Украины

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Зеленский отметил государственными наградами 103 защитника Украины
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 103 защитника Украины.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Защитники награждены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное исполнение воинского долга.

Военнослужащие отмечены орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество", а также медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отчизны".

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

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