Зеленский отметил государственными наградами 103 защитника Украины
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Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 103 защитника Украины.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Защитники награждены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное исполнение воинского долга.
Военнослужащие отмечены орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество", а также медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отчизны".
Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.