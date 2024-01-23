Силы обороны отразили атаки врага на 6 направлениях, в течение суток - 68 боестолкновений, - Генштаб
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.
Как отмечается, за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Всего враг нанес 3 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые частные дома, другая гражданская инфраструктура.
Авиационным ударам подверглись: Гранов, Григоровка, Песчаное Харьковской области; Новоегоровка, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Раздолевка, Богдановка, Хромово, Клещиевка, Белая Гора, Майорское, Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Новомихайловка, Старомайорское, Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Качкаровка, Червоный Маяк, Змиевка, Берислав Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
По данным Генштаба, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
На Лиманском направлении украинские воины отразили атаку захватчиков возле Тернов Донецкой области и еще 5 атак вблизи Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника неподалеку от Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины устойчиво держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Авдеевки и еще 7 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области", - говорится в сообщении.
На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбита 21 атака.
На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
По данным Генштаба, на Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе Работино Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций украинских войск.
В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству и 1 радиолокационной станции противника.