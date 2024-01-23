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В Киеве взрывы. Детали со временем, - Кличко

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В Киеве взрывы. Детали со временем, - Кличко
Утром 23 января во время массированной ракетной атаки в Киеве были слышны взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Взрывы в городе! Детали со временем. Не покидайте укрытий!", - отметил он.

Как отмечалось, утром 23 января по всей территории Украины объявлено воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Зафиксированы пуски ракет.

В Киеве и в Киевской области работает ПВО. Также прогримели взрывы в Харькове.

Читайте: Вражеская ракета Х-59 уничтожена на Николаевщине, - Силы обороны юга

Топ комментарии

  • the FAT
    Поки рашка нищить наші міста ЗЕ просить урядовців і правоохоронців погодити форму грабунку бізнесу.
  • растуди
    Це щоб виправдати свої іноземні громадянства - тікати ж кудись треба
  • Макс driver507
    "У нас у Києві живе 3 мільйони людей, у тому числі сотні тисяч дітей. Аргумент про те, що це небезпечно, - нісенітниця" Джерело: https://censor.net/ua/n3469204
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