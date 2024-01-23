В Киеве взрывы. Детали со временем, - Кличко
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Утром 23 января во время массированной ракетной атаки в Киеве были слышны взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Взрывы в городе! Детали со временем. Не покидайте укрытий!", - отметил он.
Как отмечалось, утром 23 января по всей территории Украины объявлено воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Зафиксированы пуски ракет.
В Киеве и в Киевской области работает ПВО. Также прогримели взрывы в Харькове.