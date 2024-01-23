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Ракетная атака на Киев: в Святошинском районе горит здание, в Печерском - попадание в нежилое здание. 7 человек пострадали (обновлено)

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Ракетная атака на Киев: в Святошинском районе горит здание, в Печерском - попадание в нежилое здание. 7 человек пострадали (обновлено)
В Святошинском районе горит здание, легковые авто и есть предварительная информация о попадании обломков в детсад.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Пока информации о пострадавших нет. Есть обращение к медикам по другому адресу в Соломенском районе", - говорится в сообщении.

"В Печерском районе попадание в нежилое здание. Подразделения экстренных служб направляются на место", - добавляет Кличко.

По его информации, в настоящее время один пострадавший госпитализирован медиками в Соломенском районе.

"Воспламенение в нескольких квартирах жилого дома в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место", - информирует Кличко.

"В Печерском районе тушат пожар в нежилом здании. Информация о попадании в детсад в Святошинском не подтвердилась. Рядом с помещением заведения горят автомобили", - впоследствии уточнил Кличко.

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По информации Кличка, состоянием на 08:06 пятеро пострадавших по разным адресам в Соломенском районе столицы. Все они госпитализированы.

Впоследствии Кличко уточнилчто в результате утренней атаки на столицу 7 пострадавших. Большинство из них в Соломенском районе. Шестерых человек госпитализировали, одному пострадавшему, 13-летнему парню, медики оказали помощь на месте.

В Святошинском районе горит нежилое двухэтажное здание. Службы работают на месте.

Как отмечалось, утром 23 января по всей территории Украины объявлено воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Зафиксированы пуски ракет.

В Киеве и в Киевской области работает ПВО. Также прогремели взрывы в Харькове.

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Топ комментарии

  • Людмила Полякова 4b90ec29
    Це ж повністю безпечно чи не так Сірожа Лєщенко? Хто знає його профілі в соцмережах з відкритими коментарями натовчіть йому в пику там.
  • Котяра Бегемот
    Найвеличніший в світі блазень в 19 році звернув всі ракетні програми, тому що їх почали розробляти і випробовувати при Порошенку. Едине, що може зробити блазень, це насрати дЕрмаку в штани і звиноватити Пороха, замість ракетних ударів по москві. Тим більше, що кацапіею керує півтораметровий дрищ *****, якому блазень мріяв заглянути в тухес і вилизати його.
  • Сергей Тарасов ba5e82b5
    забудьте про ООН нет такой организации
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