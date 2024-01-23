Ракетная атака на Киев: в Святошинском районе горит здание, в Печерском - попадание в нежилое здание. 7 человек пострадали (обновлено)
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Пока информации о пострадавших нет. Есть обращение к медикам по другому адресу в Соломенском районе", - говорится в сообщении.
"В Печерском районе попадание в нежилое здание. Подразделения экстренных служб направляются на место", - добавляет Кличко.
По его информации, в настоящее время один пострадавший госпитализирован медиками в Соломенском районе.
"Воспламенение в нескольких квартирах жилого дома в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место", - информирует Кличко.
"В Печерском районе тушат пожар в нежилом здании. Информация о попадании в детсад в Святошинском не подтвердилась. Рядом с помещением заведения горят автомобили", - впоследствии уточнил Кличко.
По информации Кличка, состоянием на 08:06 пятеро пострадавших по разным адресам в Соломенском районе столицы. Все они госпитализированы.
Впоследствии Кличко уточнил, что в результате утренней атаки на столицу 7 пострадавших. Большинство из них в Соломенском районе. Шестерых человек госпитализировали, одному пострадавшему, 13-летнему парню, медики оказали помощь на месте.
В Святошинском районе горит нежилое двухэтажное здание. Службы работают на месте.
Как отмечалось, утром 23 января по всей территории Украины объявлено воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Зафиксированы пуски ракет.
В Киеве и в Киевской области работает ПВО. Также прогремели взрывы в Харькове.