Ракетный удар по Харькову: разрушен подъезд многоквартирного дома, под завалами люди (обновлено)
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате утренних обстрелов есть полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей", - говорится в сообщении.
"Также в одной из самых пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов", – добавляет глава города.
"Оккупанты ударили по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова. Разрушены подъезды. Под завалами находятся люди. Спасатели и другие экстренные службы работают на месте", - информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Как отмечалось, утром 23 января по всей территории Украины объявлено воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Зафиксированы пуски ракет.
В Киеве и в Киевской области работает ПВО. Также прогремели взрывы в Харькове.