Новости

Ракетный удар по Харькову: разрушен подъезд многоквартирного дома, под завалами люди (обновлено)

12 52222
Ракетный удар по Харькову: разрушен подъезд многоквартирного дома, под завалами люди (обновлено)
В Харькове в результате ракетного удара разрушен подъезд многоквартирного дома.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате утренних обстрелов есть полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей", - говорится в сообщении.

"Также в одной из самых пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов", – добавляет глава города.

"Оккупанты ударили по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова. Разрушены подъезды. Под завалами находятся люди. Спасатели и другие экстренные службы работают на месте", - информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Смотрите: Серия ударов по Харькову и области: горит газопровод, раненые дети. В Балаклее обстрелян оздоровительный лагерь, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как отмечалось, утром 23 января по всей территории Украины объявлено воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Зафиксированы пуски ракет.

В Киеве и в Киевской области работает ПВО. Также прогремели взрывы в Харькове.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Alex Nosov dd1cb531
    Слышь ты кацапский троль. Ты уже за*бал вылезать после каждого обстрела и обвинять в обстреле украинскую власть а не росийских нацистов. Уже и так все поняли кто ты и что ты.
  • White Raven
    На сайті ZN.UA повідомляють, що винищувачі пшецьких ВПС підняті в повітря через ракетну атаку рашистів по Україні. Будуть знову спостерігати, як їх повітряним простором пролітають транзитом мирні ракети, що, звичайно, ж не становлять небезпеки для місцевих любителів заблокувати кордон за довгий ржубль
  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
    Скликайте Радбез і гонить рашу із ООН ! ТІЛЬКІ НЕ МОВЧИТЬ

    ДА, і Фіцо з Пелигрині пора до України запросити - нехай Харків побачать
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости