Ракетный удар по Павлограду: предварительно один погибший. Есть пострадавшие (уточнено)
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В результате ракетного удара по Павлограду Днепропетровской области есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Павлоград. В результате массированной ракетной атаки россиян по городу, предварительно, 2 погибших. Есть пострадавшие. Вся информация - после отбоя. Воздушная тревога еще продолжается. Будьте в безопасных местах", - говорится в сообщении.
"Уточнение. В Павлограде на эту минуту 1 погибший. Еще одному мужчине медики оказывают всю необходимую помощь! Он жив", - говорится впоследствии уточнил Лысак.