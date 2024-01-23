Ракетная атака на Киев: погибла женщина, 4 человека получили ранения
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В результате ракетного удара РФ по Киеву 23 января 1 женщина погибла, 4 человека ранены.
Об этом сообщает КГВА, передает Цензор.НЕТ.
"В результате ракетного удара по Киеву уже известно об одной погибшей женщине и четырех раненых. Большинство – с минно-взрывными травмами. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Как отмечалось, утром 23 января по всей территории Украины объявлено воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов.