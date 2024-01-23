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Ракетная атака на Киев: погибла женщина, 4 человека получили ранения

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Ракетная атака на Киев: погибла женщина, 4 человека получили ранения
В результате ракетного удара РФ по Киеву 23 января 1 женщина погибла, 4 человека ранены.

Об этом сообщает КГВА, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ракетного удара по Киеву уже известно об одной погибшей женщине и четырех раненых. Большинство – с минно-взрывными травмами. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Смотрите: Последствия ракетного удара в Соломенском районе Киева. ФОТОрепортаж

Как отмечалось, утром 23 января по всей территории Украины объявлено воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. 

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  • Сергей Дмитрук
    "У нас у Києві живе 3 мільйони людей, у тому числі сотні тисяч дітей. Аргумент про те, що це небезпечно, - нісенітниця." - радник голови офісу президента сергій лєшенко. 20.01.2024 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3469204
  • ПРАВДИВЫЙ
    ТАК ХТО ДАЄ НАГОРОДУ ЗА ШКУРУ ПУТІНА ТА ЙОГО РОДИНКІ !!!???
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Серьожу Лещенка хоч контузило?
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