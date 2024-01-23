В результате ракетных ударов по Харькову 3 погибших, более 40 раненых, среди них - четверо детей (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

В результате ракетного удара войск РФ по Харькову есть погибшие. По состоянию на 10.35 сообщается о четырех погибших в Харькове.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информрует Цензор.НЕТ.

"В результате попадания оккупантов по жилому дому в Харькове погибла женщина 59 лет. Четыре человека госпитализированы в медицинское учреждение, среди них десятилетняя девочка. Две женщины находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

"По обновленным данным, в результате вражеских обстрелов Харькова погибли 2 женщины. Медики экстренной помощи продолжают осмотр мест попаданий", - добавил впоследствии Синегубов.

Читайте: Ракетный удар по Харькову: разрушен подъезд многоквартирного дома, под завалами люди (обновлено)

По обновленной информации, после ударов по Харькову в медицинские учреждения госпитализировали 11 раненых, 2 женщины в тяжелом состоянии.

"28 человек получили ранения в результате ударов по Харькову. Данные обновляются. Медики продолжают оказывать помощь. 2 женщины 56 и 40 лет, к сожалению, погибли. Оккупанты ударили исключительно по гражданской инфраструктуре: разрушены жилые дома, уничтожены гражданские автомобили. Очередной акт терроризма!", - информирует Синегубов в 8.55.

По состоянию на 9.21 сообщается о 35 раненых в Харькове.

"Количество раненых выросло до 35 человек. Среди них - двое детей 10 и 12 лет. В тяжелом состоянии находятся 5 человек", - отметил Синегубов.

Также смотрите: Последствия вражеских ударов по гражданской инфраструктуре Харькова: под завалами 5-этажки остаются люди. ФОТОрепортаж

Позже стало известно, что количество раненых в Харькове возросло до 42 человек.

"Среди них четверо детей, их состояние средней тяжести", - добавляет Синегубов.











Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Другие пострадавшие – в легком и среднем состояниях.

По состоянию на 9:35 известно о 38 раненых и 2 погибших в городе.

"Данные о четвертом погибшем не подтвердились. По состоянию на данный момент в результате ударов по Харькову трое погибших", - отметил Синегубов в 11.00.



