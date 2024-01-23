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В результате ракетных ударов по Харькову 3 погибших, более 40 раненых, среди них - четверо детей (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

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В результате ракетного удара войск РФ по Харькову есть погибшие. По состоянию на 10.35 сообщается о четырех погибших в Харькове.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информрует Цензор.НЕТ.

"В результате попадания оккупантов по жилому дому в Харькове погибла женщина 59 лет. Четыре человека госпитализированы в медицинское учреждение, среди них десятилетняя девочка. Две женщины находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

"По обновленным данным, в результате вражеских обстрелов Харькова погибли 2 женщины. Медики экстренной помощи продолжают осмотр мест попаданий", - добавил впоследствии Синегубов.

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По обновленной информации, после ударов по Харькову в медицинские учреждения госпитализировали 11 раненых, 2 женщины в тяжелом состоянии.

"28 человек получили ранения в результате ударов по Харькову. Данные обновляются. Медики продолжают оказывать помощь. 2 женщины 56 и 40 лет, к сожалению, погибли. Оккупанты ударили исключительно по гражданской инфраструктуре: разрушены жилые дома, уничтожены гражданские автомобили. Очередной акт терроризма!", - информирует Синегубов в 8.55.

По состоянию на 9.21 сообщается о 35 раненых в Харькове.

"Количество раненых выросло до 35 человек. Среди них - двое детей 10 и 12 лет. В тяжелом состоянии находятся 5 человек", - отметил Синегубов.

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Позже стало известно, что количество раненых в Харькове возросло до 42 человек.

"Среди них четверо детей, их состояние средней тяжести", - добавляет Синегубов.

Харків обстріл
Харків обстріл
Харків обстріл
Харків обстріл
Харків обстріл

Харків приліт

Другие пострадавшие – в легком и среднем состояниях.

По состоянию на 9:35 известно о 38 раненых и 2 погибших в городе.

"Данные о четвертом погибшем не подтвердились. По состоянию на данный момент в результате ударов по Харькову трое погибших", - отметил Синегубов в 11.00.

Ракетний удар по Харкову
Обстріл Харкова

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Топ комментарии

  • Боря Ульман
    "73% електорату, в 2019 р. ви проголосували за недосвідченого політика". За какого такого политика проголосовали эти 73 или сколько там процентов? С каких пор кривляние на сцене и обсирание всего украинского стало называться политикой? А проголосовали они за телевизионного дебила Голобородько, но и этого они не получили, да и мы с ними за компанию, вынужденно. Получили мы все тупое, наглое, необразованное, циничное, необучаемое, самовлюбленное, жадное существо, которое ненавидит украинцев и саму страну Украину, из которого продажные СМИ продолжают лепить героя и Боневтика - спасителя. Напрашивается вывод, что украинцы - народ-самоубийца.
  • Oracle Tudor
    73% електорату, в 2019 р. ви проголосували за недосвідченого політика, який будував дороги і роззброював Україну, за ваш вибір з 2022 р. розплачуємося життями.

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  • Амандрапапупа
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