В результате ракетных ударов по Харькову 3 погибших, более 40 раненых, среди них - четверо детей (обновлено). ВИДЕО+ФОТО
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информрует Цензор.НЕТ.
"В результате попадания оккупантов по жилому дому в Харькове погибла женщина 59 лет. Четыре человека госпитализированы в медицинское учреждение, среди них десятилетняя девочка. Две женщины находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
"По обновленным данным, в результате вражеских обстрелов Харькова погибли 2 женщины. Медики экстренной помощи продолжают осмотр мест попаданий", - добавил впоследствии Синегубов.
По обновленной информации, после ударов по Харькову в медицинские учреждения госпитализировали 11 раненых, 2 женщины в тяжелом состоянии.
"28 человек получили ранения в результате ударов по Харькову. Данные обновляются. Медики продолжают оказывать помощь. 2 женщины 56 и 40 лет, к сожалению, погибли. Оккупанты ударили исключительно по гражданской инфраструктуре: разрушены жилые дома, уничтожены гражданские автомобили. Очередной акт терроризма!", - информирует Синегубов в 8.55.
По состоянию на 9.21 сообщается о 35 раненых в Харькове.
"Количество раненых выросло до 35 человек. Среди них - двое детей 10 и 12 лет. В тяжелом состоянии находятся 5 человек", - отметил Синегубов.
Позже стало известно, что количество раненых в Харькове возросло до 42 человек.
"Среди них четверо детей, их состояние средней тяжести", - добавляет Синегубов.
Другие пострадавшие – в легком и среднем состояниях.
По состоянию на 9:35 известно о 38 раненых и 2 погибших в городе.
"Данные о четвертом погибшем не подтвердились. По состоянию на данный момент в результате ударов по Харькову трое погибших", - отметил Синегубов в 11.00.