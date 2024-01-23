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Ракетный удар РФ по Киеву: в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонированную боевую часть ракеты, происходит эвакуация, 10 пострадавших (обновлено)

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Ракетный удар РФ по Киеву: в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонированную боевую часть ракеты, происходит эвакуация, 10 пострадавших (обновлено)
В результате ракетной атаки РФ на столицу пострадали в Соломенском и Святошинском районах.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонированную боевую часть ракету. Происходит эвакуация людей из дома. Также в Соломенском районе разрушение двухэтажного нежилого здания. Без возгорания", - отметил он.

"В настоящее время 9 человек пострадали в Соломенском и в Святошинском районах столицы в результате утренней атаки врага. 8 человек госпитализированы. В частности, одному пострадавшему медики проводят реанимационные меры. А одному, 13-летнему парню, оказали помощь на месте", - впоследствии уточнил Кличко.

Также в Печерском районе, где было попадание в нежилое здание, обнаружили одного потерпевшего. Экстренные службы продолжают тушить пожар.

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Топ комментарии

  • Юрій Вінгорськи
    а хтось побачив таку куйню???
    повідомлення про атаку на київ зробили повітряні сили, кличко та генштаб
    зелені до 9,00. мовчать...
    мабудь крепко сплять, ****!!!
  • Alex O fd946f57
    У тебе з вухами проблеми ? Тривога і на вулиці з сирен верещала і в сповіщеннях та додатках. Чи Віталік мав особисто бігати по дворах сповіщати громадян ?
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    До речі, новина про сповіщення Клича від 08:43, а "Юра" - ДЕБІЛ!
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