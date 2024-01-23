Польша подняла в небо авиацию во время массированной ракетной атаки РФ по Украине

Во вторник, 23 января, Польша поднимала в небо авиацию на фоне массированной ракетной атаки РФ по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X.

"Информируем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины", - говорится в сообщении.

В ОК ВС Польши отметили, что были активизированы "все необходимые процедуры по обеспечению безопасности польского воздушного пространства", а ситуация постоянно мониторилась.

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Предупреждаем об активизации польской и союзнической авиации, что может привести к повышению шума, особенно в юго-восточной части страны.

Отмечается, что была активизирована авиация Польши и союзников, в результате чего мог наблюдаться повышенный уровень шума, особенно в юго-восточном регионе страны.

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Напомним, утром 23 января по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о пусках крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Взрывы раздавались, в частности, в Киеве и Харькове, сообщалось о работе сил противовоздушной обороны. Есть погибшие и пострадавшие.