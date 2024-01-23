На Киев, предварительно, летело около 20 вражеских ракет, их все сбили силы ПВО, - КГГА
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23 января в Киев летело около 20 российских ракет. Их все сбили силы противовоздушной обороны, но обломки повлекли за собой пожары.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, идет эвакуация из нескольких пятиэтажек из-за несдетонированной боевой части ракеты. Ее часть во дворе дома, часть – в одной из квартир
Он отметил, что обломки повлекли за собой пожары и разрушения в 5 районах столицы.
"Сначала были запущены крылатые ракеты Х-101/Х-555 из района Каспия, а затем была, вероятно, баллистика. Скорее всего, "Искандеры", - добавил Паворозник.