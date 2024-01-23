Силы ПВО уничтожили 21 российскую ракету: Всего рашисты выпустили 41 цель. ИНФОГРАФИКА
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.
Россияне нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.
"Всего зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника. Большинство ракет тех типов, которые атакуют по баллистической траектории:
- 4 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл. – в направлении Харьковщины;
- 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс, РФ);
- 8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской обл. – в направлении Харьковщины и Сумщины;
- 12 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков – Белгородская и Воронежская обл.)
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков - Белгородская область - РФ)", - говорится в сообщении.
Так, силы ПВО уничтожили:
- 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;
- 5 баллистических ракет "Искандер-М"
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59.
Залужный подчеркнул, что не все атакующие по баллистической траектории вражеские ракеты достигли своих целей.