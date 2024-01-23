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Силы ПВО уничтожили 21 российскую ракету: Всего рашисты выпустили 41 цель. ИНФОГРАФИКА

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Силы ПВО уничтожили 21 российскую ракету: Всего рашисты выпустили 41 цель. ИНФОГРАФИКА
Российские военные утром атаковали Украину 41 ракетой, большинство из них летели по баллистической траектории.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

"Всего зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника. Большинство ракет тех типов, которые атакуют по баллистической траектории:

- 4 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл. – в направлении Харьковщины;
- 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс, РФ);
- 8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской обл. – в направлении Харьковщины и Сумщины;
- 12 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков – Белгородская и Воронежская обл.)
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков - Белгородская область - РФ)", - говорится в сообщении.

Так, силы ПВО уничтожили:

- 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;
- 5 баллистических ракет "Искандер-М"
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

Залужный подчеркнул, что не все атакующие по баллистической траектории вражеские ракеты достигли своих целей.

Читайте: На Киев, предварительно, летело около 20 вражеских ракет, их все сбили силы ПВО, - КГГА

Результати роботи сил ППО

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Топ комментарии

  • Gary Grant
    Це фігня. От мексиканці на кордоні-оце трагедія. Треш.🤦
  • AbOriginal_UA
    ЧП местного масштаба...
    Вот, когда хусити выпускают самодельную ракету в сторону торгового судна - эта война!?
  • Николай 6be44be7
    України потрібно 30 комплексів Петріот мінімум і ракети для усіх цих комплексів. А це ніхто не дасть. Знищувати треба рашистські платформи з яких вони пуляють ракети бо пер'еловити усі їхні ракети над територією України нереально.
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