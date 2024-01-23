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Не все баллистические ракеты, которыми РФ сегодня атаковала Украину, достигли своих целей, - Игнат

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Не все баллистические ракеты, которыми РФ сегодня атаковала Украину, достигли своих целей, - Игнат
Во время сегодняшней ракетной атаки войска РФ преимущественно применяли ракеты, летящие по баллистической траектории. Не все они достигли своих целей.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Это ракеты разных типов, комбинированный удар. Начиналось с ракет С-300, С-400, которые запустили из Белгородской области в направлении Харьковщины. Далее противники использовали стратегическую авиацию, бомбардировщики Ту-95 ТС, запустив 15 крылатых ракет X-101, X -555 Также 8 ракет X-22 были запущены с бомбардировщиков Ту-22М3 и 12 баллистических ракет "Искандер-М" были запущены с северного направления, по разным направлениям летели эти ракеты", - отметил он.

По словам Игната, также две управляемые авиационные ракеты из Су-34 были выпущены россиянами.

"Эти ракеты, которые я только что озвучил, большинство из них это ракеты, которые летят и атакуют по баллистической траектории. Несмотря на то, что били также по всем регионам баллистикой, и Харьковщина, и Днепропетровщина... 5 баллистических ракет "Искандер-М" было уничтожено", - добавил он.

Также спикер отметил, что не все ракеты, летевшие по баллистической траектории, достигли своих целей.

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Топ комментарии

  • Евгений Агро
    Якщо нам не надають достатню кількість ПРО і ППО і т.п, навіть 155 мм, бо вони в дефіциті, то нам потрібні реактивні касетні снаряди м26 до м270 та HIMARS, у кількості від 10000 на місяць. Яких дуже багато. Тоді ми змогли б накривали великі площі зі скупченням військ і техніки з відстані 45 км і знищувати не по 1000 в день, а по 3-4 тисячі в день ворогів і в рази більше техніки. Частину розбирали б на боеприпаси для скидів з дронів. Але політики зі США, швидше за все, бояться, що буде у відповідь на таке винищення російських військ в техніки, росіяни застосують тактичну ЯЗ. Тому дозволяють влаштовувати росіян такий ось геноцид українського народу. Хоча в них є сотні тисяч снарядів м26, які і вироблялися для того, щоб знищувати радянські війська. І громадськість мовичить і ніхто за м26 нічого не каже.
  • Kare Resa
    За назначение Резникова на должность министра обороны Украины. проголосовали 273 депутата Верховной рады Украины. На кануне войны американцы заявляли об угрозе войны. Министр обороны Украины Резников, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Арахания должны были мобилизовать все ресурсы для отражения нападения, вместо этого они заявляли, что американцы нагнетают истерию, что у нас все хорошо и не следует дополнительно выделять средства для обороны. По вине этих людей и многих других сейчас обстреливают Украину, гибнут люди и Украина слабо сказать, не готова к войне.
  • роман f858c103
    коли ви падли почне робити ракети хоча б до точки У ?
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